«Формальная история». В институте СНГ рассказали о задержании россиянки в Минске

15 октября 201915:16
Дарья Матвеева

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН назвал истинные причины задержания в Минске россиянки, которая попала под санкции США.

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, которая в прошлом году попала под санкции Соединенных Штатов Америки, задержана в Минске, сообщают РИА Новости. Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел «позавчера около 22 часов». Богачева была задержана в гостинице, где также находились ее супруг и маленький ребенок.

Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы. По словам защитника, она уже связалась с консульством России. Официального подтверждения информации о ее задержании пока нет.

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По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, задержание россиянки прошло в соответствии с международными обязательствами со стороны Минска. В беседе с НСН он предположил, что девушку совсем скоро отпустят.

«Они [Минск] обязаны выполнить распоряжение Интерпола по запросу. Я думаю, после того, как они разберутся, ее выпустят. Но само действие они обязаны делать по международным обязательствам. Я думаю, это формальная история», - заключил собеседник НСН.

Напомним, что Анна Богачева — одна из 13 россиян, которые были обвинены США во вмешательстве в президентские выборы.

Ранее в США отреагировали на шутку президента Владимира Путина о вмешательстве России в американские выборы. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с НСН заявил, что на шутку главы государства в Соединенных штатах отреагировали в излишне серьезном тоне.


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