«Формальная история». В институте СНГ рассказали о задержании россиянки в Минске

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, задержание россиянки прошло в соответствии с международными обязательствами со стороны Минска. В беседе с НСН он предположил, что девушку совсем скоро отпустят.

«Они [Минск] обязаны выполнить распоряжение Интерпола по запросу. Я думаю, после того, как они разберутся, ее выпустят. Но само действие они обязаны делать по международным обязательствам. Я думаю, это формальная история», - заключил собеседник НСН.

Напомним, что Анна Богачева — одна из 13 россиян, которые были обвинены США во вмешательстве в президентские выборы.

Ранее в США отреагировали на шутку президента Владимира Путина о вмешательстве России в американские выборы. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с НСН заявил, что на шутку главы государства в Соединенных штатах отреагировали в излишне серьезном тоне.



