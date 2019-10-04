Гусман: Мы стали на 43% трезвее. И это - большое достижение!

Михаил Гусман: «Наверное, мое первое сообщение вы расценили, как шутку. Но, как следует из второй новости, далеко не все реагируют на шутки адекватно. Я бы сказал, что на шутку Владимира Путина в США отреагировали в излишне серьезном тоне. А что касается слов, сказанных Джанет Манфра о том, что что Вашингтон сможет защититься от угрозы, тут, как говорится, кто бы сомневался», - сказал он НСН.

