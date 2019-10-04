Гусман: Мы стали на 43% трезвее. И это - большое достижение!
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России зафиксировано существенно снижение потребления алкоголя
Всемирная организация здравоохранения заявляет о существенном снижении потребления алкоголя в России. По данным ВОЗ, с 2003 года общее потребление спиртного на душу населения снизилось на 43%.
Михаил Гусман: «Всемирная организация здравоохранения зафиксировала почти историческое для нас событие. Я даже не знаю, с чем связать такой результат, но то, что мы с вами стали на 43% трезвей – большое достижение»,- подчеркнул Михаил Гусман, общаясь с НСН.
В США отреагировали на шутку Путина о вмешательстве России в американские выборы
Шутка Владимира Путина о вмешательстве России в предстоящие американские выборы вызвала в США неоднозначную реакцию. Так, помощник директора Агентства по кибербезопасности Джанет Манфра ответила, что Вашингтон сможет защититься от угрозы. Она заявила, что у Соединённых Штатов есть все инструменты, которые позволят правительству противостоять этому вмешательству.
Михаил Гусман: «Наверное, мое первое сообщение вы расценили, как шутку. Но, как следует из второй новости, далеко не все реагируют на шутки адекватно. Я бы сказал, что на шутку Владимира Путина в США отреагировали в излишне серьезном тоне. А что касается слов, сказанных Джанет Манфра о том, что что Вашингтон сможет защититься от угрозы, тут, как говорится, кто бы сомневался», - сказал он НСН.
В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик
В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик. По некоторым данным, ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство сделает все возможное для освобождения.
Михаил Гусман: «Эта новость взволновала и обеспокоила меня и моих коллег взволновала и обеспокоила. Уже смогла отреагировать консульская служба, внешнеполитическое ведомство России не оставляет эту историю без внимания. Во всяком случае, в МИД РФ был вызван посол Ирана в Москве, чтобы дать объяснения по поводу задержания российской гражданки», - отметил он в разговоре с НСН.
Зеленский хочет лично услышать, чего именно ждет от Киева президент России Владимир Путин
Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах «нормандской четверки» в Париже хочет лично услышать, чего именно ждет от Киева президент России Владимир Путин. Украинский лидер на переговорах также надеется получить от глав Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель ответ на вопрос, как далеко готовы зайти эти страны в своей поддержке Киева.
Михаил Гусман: «Я просто не мог обойти в этом выпуске ситуацию, связанную с Украиной. Мне кажется, ключевое (и, в основном, об этом говорилось в связи с украинским кейсом, как принято говорить, что на Валдайском форуме, что в самой Украине) – чтобы президент Путин, президент Зеленский, президент Макрон и федеральный канцлер Меркель смогли, что называется, сверить часы и договориться о какой-то «дорожной карте», направленной на разрешения кризиса в Украине», - заявил в эфире НСН Михаил Гусман.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.