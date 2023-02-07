Фонд Сахарова и «Медузу»* и включили в список нежелательных НПО
Фонд Андрея Сахарова и проект «Медуза»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) включили в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В сообщении говорится, что в список были включены The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова», США), а также Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»*, Латвийская Республика).
«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решений первого заместителя Генпрокурора РФ», - указали в ведомстве.
Ранее Московский городской суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности старейшей правозащитной организации России - Московской Хельсинкской группы (МХГ), сообщает НСН.
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