Фонд Сахарова и «Медузу»* и включили в список нежелательных НПО

В сообщении говорится, что в список были включены The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова», США), а также Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»*, Латвийская Республика).

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решений первого заместителя Генпрокурора РФ», - указали в ведомстве.

Ранее Московский городской суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности старейшей правозащитной организации России - Московской Хельсинкской группы (МХГ), сообщает НСН.

