Фонд Сахарова и «Медузу»* и включили в список нежелательных НПО

Фонд Андрея Сахарова и проект «Медуза»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) включили в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Песня Оксимирона* «Последний звонок» признана экстремистской

В сообщении говорится, что в список были включены The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова», США), а также Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»*, Латвийская Республика).

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решений первого заместителя Генпрокурора РФ», - указали в ведомстве.

Ранее Московский городской суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности старейшей правозащитной организации России - Московской Хельсинкской группы (МХГ), сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:РоссияИноагентыМинюст РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры