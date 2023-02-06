Песня Оксимирона* «Последний звонок» признана экстремистской

Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов песню Оксимирона* «Последний звонок».

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В октябре прошлого года песня была признана экстремистской Замоскворецким районным судом Москвы. Прокуратура усмотрела в композиции признаки публичного оправдания терроризма.

Трек был выпущен в 2009 году. В ней рассказывается о выпускнике, который приходит в школу, чтобы расстрелять одноклассников.

*Оксимирон, настоящее имя Мирон Федоров, признан Минюстом России иностранным агентом.


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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:ПесниЭкстремизмИноагентыМинюст РФ
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