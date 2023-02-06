Песня Оксимирона* «Последний звонок» признана экстремистской

В октябре прошлого года песня была признана экстремистской Замоскворецким районным судом Москвы. Прокуратура усмотрела в композиции признаки публичного оправдания терроризма.

Трек был выпущен в 2009 году. В ней рассказывается о выпускнике, который приходит в школу, чтобы расстрелять одноклассников.

*Оксимирон, настоящее имя Мирон Федоров, признан Минюстом России иностранным агентом.



