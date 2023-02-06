Песня Оксимирона* «Последний звонок» признана экстремистской
Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов песню Оксимирона* «Последний звонок».
В октябре прошлого года песня была признана экстремистской Замоскворецким районным судом Москвы. Прокуратура усмотрела в композиции признаки публичного оправдания терроризма.
Трек был выпущен в 2009 году. В ней рассказывается о выпускнике, который приходит в школу, чтобы расстрелять одноклассников.
*Оксимирон, настоящее имя Мирон Федоров, признан Минюстом России иностранным агентом.
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