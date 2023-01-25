Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу
Московский городской суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности старейшей правозащитной организации России - Московской Хельсинкской группы (МХГ).
Минюст утверждал, что МХГ нарушает закон об общественных объединениях, ведя деятельность вне Московского региона, а устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства.
Правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в интервью НСН назвал претензии Минюста нелепыми. Он считает происходящее разгромом правозащитного движения и гражданского общества в России.
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