Фон дер Ляйен заявила об открытии морского гуманитарного коридора в Палестину

По её словам, он был запущен при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Европа выделила гуманитарную помощь в 250 млн евро только в этом году, но ключевой вызов - это доставка этой помощи в Газу», - заключила она.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил,что США создают временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи по морю, сообщает RT.

