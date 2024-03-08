Фон дер Ляйен заявила об открытии морского гуманитарного коридора в Палестину

Для поставок помощи в Палестину был открыт морской гуманитарный коридор с Кипра. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии(ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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По её словам, он был запущен при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Европа выделила гуманитарную помощь в 250 млн евро только в этом году, но ключевой вызов - это доставка этой помощи в Газу», - заключила она.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил,что США создают временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи по морю, сообщает RT.

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьПалестинаСектор ГазаЕврокомиссия

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