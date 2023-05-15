Постпред КНР призвал создать условия для переговоров по Украине
Необходимо создать условия для начала консультаций по мирному урегулированию на Украине, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает ТАСС.
Дипломат отметил, что возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет. Он призвал не извлекать выгоды из конфликта.
«Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса». - подчеркнул представитель КНР.
О готовности участвовать в урегулировании конфликта на Украине 15 мая сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Глава ведомства подчеркнул, что его страна настаивает на переговорах, передает «Радиоточка НСН».
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