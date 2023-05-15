Постпред КНР призвал создать условия для переговоров по Украине

Необходимо создать условия для начала консультаций по мирному урегулированию на Украине, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает ТАСС.

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Дипломат отметил, что возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет. Он призвал не извлекать выгоды из конфликта.

«Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса». - подчеркнул представитель КНР.

О готовности участвовать в урегулировании конфликта на Украине 15 мая сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Глава ведомства подчеркнул, что его страна настаивает на переговорах, передает «Радиоточка НСН».

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