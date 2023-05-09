Фон дер Ляйен вновь прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом политик сообщила в Twitter.
Как отметила фон дер Ляйен, она «рада вернуться» в украинскую столицу.
«Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы», — написала глава ЕК.
Политик поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского установить 9 мая День Европы. Соответствующий указ главы государства был опубликован накануне, напоминает РЕН ТВ.
Ожидается, что фон дер Ляйен и Зеленский проведут переговоры в Киеве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru