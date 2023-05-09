Фон дер Ляйен вновь прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Как отметила фон дер Ляйен, она «рада вернуться» в украинскую столицу.

«Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы», — написала глава ЕК.

Политик поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского установить 9 мая День Европы. Соответствующий указ главы государства был опубликован накануне, напоминает РЕН ТВ.

Ожидается, что фон дер Ляйен и Зеленский проведут переговоры в Киеве.

