Фон дер Ляйен вновь прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом политик сообщила в Twitter.

Зеленский встретился с главой Еврокомиссии

Как отметила фон дер Ляйен, она «рада вернуться» в украинскую столицу.

«Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы», — написала глава ЕК.

Политик поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского установить 9 мая День Европы. Соответствующий указ главы государства был опубликован накануне, напоминает РЕН ТВ.

Ожидается, что фон дер Ляйен и Зеленский проведут переговоры в Киеве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКиевУкраинаЕврокомиссия

Горячие новости

Все новости

партнеры