«Минимум полгода»: Когда получится по суду изъять имущество у релокантов
По всей видимости, имущество релокантов будет изыматься в федеральный бюджет и далее реализовываться на торгах, сказал НСН Константин Апрелев.
Быстро изъять имущество у релокантов, которые позволили себе противозаконные действия, не получится — нужно решение суда, а разбирательства займут минимум полгода. Об этом НСН заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
У релокантов будут изымать имущество за дискредитацию Вооруженных сил России и распространение фейков, а также за пропаганду нацистской символики. Соответствующее решение было единогласно принято в Госдуме, сообщило издание РБК. По словам Апрелева, быстро изъять имущество у таких людей не получится.
«Думаю, что это не быстрый процесс, хотя понятно, что с сегодняшними электронными инструментами можно совершенно четко идентифицировать всю собственность на территории России, которая есть в реестре. Если она не зарегистрирована в реестре, это на несколько порядков сложнее. Кроме того, это касается исключительно имущество самого релоканта, нужно понимать, что в любом случае нужно судебное решение. Если нанимаются адвокаты, то это может быть длительная процедура, приблизительно от полугода до трех лет. По всей видимости, это имущество будет изыматься в федеральный бюджет, а затем реализовываться на торгах», — сказал Апрелев.
Собеседник НСН усомнился в том, что эта мера позволит остановить антироссийские заявления.
«Одно дело — измена Родине, в этом случае это абсолютно оправданная история. А вот насколько такая мера будет использоваться как политический инструмент либо поддержка защиты интересов страны, мне сложно сказать. Кроме того, кому-то из релокантов, наверное, удалось расстаться со своим имуществом, хотя тут возникает вопрос вывода вырученных денег», — подытожил он.
Ранее президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что в российском законодательстве нет такого понятия, как релокант, поэтому все разговоры об ограничениях при приеме на работу таких граждан просто бессмысленны. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
