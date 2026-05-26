Солистка Reflex ответила хейтерам словами героини «Служебного романа»

Комментируя претензии к её вокалу, появившиеся в соцсетях, она выразила благодарность всем написавшим, в том числе хейтерам.

По мнению Нельсон, важны все оценки - и положительные, и отрицательные, так как если об артисте пишут, значит его помнят, «а если помнят — значит, любят».

«И вообще, говоря словами главной героини фильма «Служебный роман»: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать», — заключила певица.

Ранее Нельсон заявила, что отказалась от помощи каскадёров на съёмках фильма о цирке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».