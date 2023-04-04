Фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на урегулирование украинского кризиса

Китай должен «конструктивно повлиять» на решение конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии совершит визит в Китай 5-7 апреля

Как отметила глава ЕК в интервью Financial Times, Пекин «в состоянии» сделать это, поэтому на КНР «лежит ответственность».

Кроме того, фон дер Ляйен заявила об обеспокоенности Евросоюза «дружбой» Китая с Россией, пишет «Свободная пресса».

Ранее глава ЕК отмечала, что позиция КНР по Украине станет определяющим фактором для отношений Брюсселя и Пекина, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКитайЕврокомиссия

Горячие новости

Все новости

партнеры