Фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на урегулирование украинского кризиса
4 апреля 202309:44
Китай должен «конструктивно повлиять» на решение конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как отметила глава ЕК в интервью Financial Times, Пекин «в состоянии» сделать это, поэтому на КНР «лежит ответственность».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила об обеспокоенности Евросоюза «дружбой» Китая с Россией, пишет «Свободная пресса».
Ранее глава ЕК отмечала, что позиция КНР по Украине станет определяющим фактором для отношений Брюсселя и Пекина, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 40
- Фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на урегулирование украинского кризиса
- Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН»
- Один человек погиб и 30 пострадали при крушении поезда в Нидерландах
- Рогов призвал Зеленского готовить план «Б» от слова «бежать»
- Кадыров назвал провокацией ситуацию с митингами против строительства мечети в Москве
- Кнайсль предупредила о трудностях в случае запрета США на экспорт СПГ
- Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28
- Володин: США и ЕС поддержкой Украины создали террористическое государство
- Рогов: ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожье
3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru