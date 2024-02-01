Фон дер Ляйен пообещала Украине больше танков, вертолетов и снарядов
Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу 2024 года Украине получит новые танки, вертолёты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает ТАСС.
Она указала, Брюссель не сможет выполнить свое обещание и передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. По её словам, к указанному сроку будет только 500 тысяч снарядов, но к концу года ЕС удвоит эту цифру.
«Военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%, и мы в ближайшие недели подпишем контракты», - заключила Фон дер Ляйен.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на 21 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru