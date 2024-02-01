Фон дер Ляйен пообещала Украине больше танков, вертолетов и снарядов

Она указала, Брюссель не сможет выполнить свое обещание и передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. По её словам, к указанному сроку будет только 500 тысяч снарядов, но к концу года ЕС удвоит эту цифру.

«Военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%, и мы в ближайшие недели подпишем контракты», - заключила Фон дер Ляйен.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на 21 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».