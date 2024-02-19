Фон дер Ляйен объявила о намерении ещё раз баллотироваться на пост главы ЕК

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, сообщает ТАСС.

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По её словам, в 2019 году она приняла решение стать главой ЕК «интуитивно», теперь же её действия абсолютно осознанные.

«Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», - заключила она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была признана журналом Forbes самой влиятельной женщиной мира 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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