Фон дер Ляйен и Боррель встретятся с Зеленским в Киеве
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель посетят на текущей неделе Киев, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на своей странице в Twitter.
По его словам, встреча пройдет в преддверии донорской конференции для Украины, которая должна состояться 9 апреля в Варшаве.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина на переговорах с российской стороной выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, потому что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО.
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