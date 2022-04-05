Фон дер Ляйен и Боррель встретятся с Зеленским в Киеве

По его словам, встреча пройдет в преддверии донорской конференции для Украины, которая должна состояться 9 апреля в Варшаве.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина на переговорах с российской стороной выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, потому что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО.

