ФОМ: Более половины россиян доверяют Путину

Более половины россиян - 57% - доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».

При этом треть респондентов (33%) выбрали ответ, что «скорее не доверяют» главе государства, а каждый десятый (10%) не смогли ответить на вопрос.

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Большинство граждан (60%) полагает, что Путин хорошо исполняет свои обязанности. Так не считают 26% россиян, а 13% затруднились с ответом.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН оценил, насколько озвученный лидером ЛДПР список кандидатов на пост главы государства близок к реальности. Политолог также сделал прогноз, как долго Путин останется у власти.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ФОМВладимир Путин
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