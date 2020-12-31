ФОМ: Более половины россиян доверяют Путину
Более половины россиян - 57% - доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».
При этом треть респондентов (33%) выбрали ответ, что «скорее не доверяют» главе государства, а каждый десятый (10%) не смогли ответить на вопрос.
Большинство граждан (60%) полагает, что Путин хорошо исполняет свои обязанности. Так не считают 26% россиян, а 13% затруднились с ответом.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН оценил, насколько озвученный лидером ЛДПР список кандидатов на пост главы государства близок к реальности. Политолог также сделал прогноз, как долго Путин останется у власти.
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