ФОМ: Более половины россиян доверяют Путину

Большинство граждан (60%) полагает, что Путин хорошо исполняет свои обязанности. Так не считают 26% россиян, а 13% затруднились с ответом.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН оценил, насколько озвученный лидером ЛДПР список кандидатов на пост главы государства близок к реальности. Политолог также сделал прогноз, как долго Путин останется у власти.



