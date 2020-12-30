Тиньков предложил сделать Путина царём

Предприниматель Олег Тиньков предложил короновать на царство президента России Владимира Путина. Об этом основатель «Тинькофф Банка» заявил в эфире телеканала «Дождь».

Тиньков рассказал, что когда-то в своём «Живом журнале» писал о предложении сделать Путина императором. По мнению предпринимателя, в России, а также на Украине, плохо приживается демократия.

«На мой взгляд, было бы куда более спокойно, если бы Путина короновать на царство. Был бы царь, он бы набрал качественное профессиональное правительство, я уж не знаю — Греф, Кудрин, Иванов, Петров, Сидоров... И нами бы управляли. А власть бы передавалась, так сказать, патриархально, из поколения в поколение», — заявил Тиньков.