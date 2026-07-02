В рамках крупного обновления ядерного арсенала ВМС США модернизируют ракеты Trident II D5, стоящие на вооружении с 1990 года, пишет «Interesting Engineering» со ссылкой на программу стратегического планирования закупок американского флота. Как отмечает издание, в США также разработают новую боеголовку W93/Mk7. Стефанович не исключил, что за этим может последовать заявление о наращивании ядерного арсенала.

«На самом деле идет обновление всей американской ядерной триады. Что касается того, о чем пишут СМИ, это несколько странно, потому что вообще этот проект запущен в 2020 году. Гораздо важнее, что у них появятся новые подводные лодки класса Columbia. В целом ничего сверхъестественного не происходит, это нормальный процесс. Все мировые страны обновляют ядерные арсеналы. Другое дело, что также они, вероятно, будут его наращивать, хотя пока таких решений не принято. Это уже менее приятно, но опять же, ничего сверхъестественного», - сказал он.