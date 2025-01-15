Президент Польши попросил НАТО направить Украине приглашение в альянс
НАТО следует направить Украине официальное приглашение о вступлении в блок. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским он указал, что Варшава участвует в помощи Киеву с самого начала конфликта, и поэтому он призывает страны НАТО направить Украине приглашение в Североатлантический альянс.
«Это первый формальный шаг, связанный с будущим приёмом в блок... Это максимум, который сейчас может получить Киев», - заключил Дуда.
Ранее глава МИР РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет, пишут «Известия».
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