Президент Польши попросил НАТО направить Украине приглашение в альянс

НАТО следует направить Украине официальное приглашение о вступлении в блок. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

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На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским он указал, что Варшава участвует в помощи Киеву с самого начала конфликта, и поэтому он призывает страны НАТО направить Украине приглашение в Североатлантический альянс.

«Это первый формальный шаг, связанный с будущим приёмом в блок... Это максимум, который сейчас может получить Киев», - заключил Дуда.

Ранее глава МИР РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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