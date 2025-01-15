На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским он указал, что Варшава участвует в помощи Киеву с самого начала конфликта, и поэтому он призывает страны НАТО направить Украине приглашение в Североатлантический альянс.

«Это первый формальный шаг, связанный с будущим приёмом в блок... Это максимум, который сейчас может получить Киев», - заключил Дуда.

Ранее глава МИР РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет, пишут «Известия».

