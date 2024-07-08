Фицо вернулся к исполнению обязанностей после покушения

Глава словацкого правительства Роберт Фицо вернулся к своим обязанностям после пережитого покушения, которое произошло 15 мая, сообщает RTVS.

Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировано в теракт

Премьер-министр посетил с визитом сельхозобъединение Agro Voderady в Словенска-Нова-Вес (близ города Трнава). Фицо обсудил импорт сельхозпродукции из Украины, подчеркнув, что руководство страны по-прежнему будет защищать интересы своих фермеров и запрещать импорт ряда товаров.

Ранее Фицо впервые появился на публике после покушения. Глава правительства выступил с речью по случаю государственного праздника — Дня святых Кирилла и Мефодия.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаПокушениеПремьер-министрСловакия

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