Фицо вернулся к исполнению обязанностей после покушения
Глава словацкого правительства Роберт Фицо вернулся к своим обязанностям после пережитого покушения, которое произошло 15 мая, сообщает RTVS.
Премьер-министр посетил с визитом сельхозобъединение Agro Voderady в Словенска-Нова-Вес (близ города Трнава). Фицо обсудил импорт сельхозпродукции из Украины, подчеркнув, что руководство страны по-прежнему будет защищать интересы своих фермеров и запрещать импорт ряда товаров.
Ранее Фицо впервые появился на публике после покушения. Глава правительства выступил с речью по случаю государственного праздника — Дня святых Кирилла и Мефодия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru