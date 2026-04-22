Фицо: Словакия не поддержит санкции против России до открытия «Дружбы»

В ходе пресс-конференции он указал, что позиция Братиславы по данному вопросу остаётся прежней.

«Правительство Словакии не согласится с пакетом санкций... пока не будет реально открыт нефтепровод», — подчеркнул политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».