Фицо: Словакия не поддержит санкции против России до открытия «Дружбы»
22 апреля 202614:51
Словакия не планирует поддерживать новые антироссийские санкции до реального открытия нефтепровода «Дружба». Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
В ходе пресс-конференции он указал, что позиция Братиславы по данному вопросу остаётся прежней.
«Правительство Словакии не согласится с пакетом санкций... пока не будет реально открыт нефтепровод», — подчеркнул политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
