Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита для Киева без возобновления «Дружбы»
Венгрия готова снять вето с кредита европейского союза для Киева в размере 90 млрд евро только после восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил в соцсети X глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, сигнал о готовности Украины возобновить транзит 20 апреля уже поступил через Брюссель. Условие Киева – Венгрия должна разблокировать кредитование.
«Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита», – отметил Орбан.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в сговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
