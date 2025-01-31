Фицо подтвердил, что приедет в РФ на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Россию в мае для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщал, что Фицо прибудет в Москву с большой делегацией 9 мая.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы.



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ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:ПобедаРоссияСловакия

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