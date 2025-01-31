Фицо подтвердил, что приедет в РФ на празднование 80-летия Победы
31 января 202512:46
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Россию в мае для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщал, что Фицо прибудет в Москву с большой делегацией 9 мая.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
- Количество пользователей «Электронного дома» выросло в 1,5 раза
- Выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 российских компаний
- Песков: БРИКС обсуждает создание новых совместных инвестплатформ
- Фицо подтвердил, что приедет в РФ на празднование 80-летия Победы
- Российские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование их песни на видео
- Криштиану Роналду установил рекорд по числу победных матчей на клубном уровне
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Нововасилевку в ДНР
- ХАМАС освободит еще троих заложников в субботу
- Илон Маск заявил, что США могут достичь нулевой инфляции в 2026 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru