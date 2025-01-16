Россия не направляла приглашений США на празднование 80-летия Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что США не получили приглашений на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Однако, по его словам, Москва будет рада приветствовать всех, кто пожелает почтить память о событии.

Белоусов: Парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах РФ

Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в честь юбилея Победы парады состоятся в Москве, а также в восьми городах-героях и 19 городах, где расположены штабы военных округов и флотов.

В составе военных расчетов, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут находиться и военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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