Россия не направляла приглашений США на празднование 80-летия Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что США не получили приглашений на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Однако, по его словам, Москва будет рада приветствовать всех, кто пожелает почтить память о событии.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в честь юбилея Победы парады состоятся в Москве, а также в восьми городах-героях и 19 городах, где расположены штабы военных округов и флотов.
В составе военных расчетов, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут находиться и военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом
- СМИ: Дания планирует построить военную базу в Гренландии для демонстрации силы
- Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает свой пост
- Режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
- Россия не направляла приглашений США на празднование 80-летия Победы
- Блогер раскритиковала фильм «Анора» за стереотипы о российской элите
- Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2025 году
- Французское Нацсобрание отклонило вотум недоверия правительству Байру
- Кандидат на пост главы Минфина США поддержит ужесточение санкций против России
- Рогов: Российская армия вошла в населенный пункт Котлино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru