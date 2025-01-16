Россия не направляла приглашений США на празднование 80-летия Победы

Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в честь юбилея Победы парады состоятся в Москве, а также в восьми городах-героях и 19 городах, где расположены штабы военных округов и флотов.

В составе военных расчетов, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут находиться и военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

