Экс-футболист сборной РФ Жирков устроил драку в матче любительской лиги
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков, выступающий в любительской футбольной лиге AFL за клуб за «Новая Рига», устроил драку во время матча. Об этом сообщает RT.
Причиной конфликта стал неудачный подкат сзади в иполнении футболиста команды соперника. В результате 42-летний Жирков получил удар по ногам, за что ударил обидчика по лицу. Финалом стала потасовка с участием игроков обеих команд.
За свои действия Жирков получил жёлтую карточку, а затем его удалили. При этом президент AFL Николай Гордеев указал, что футболиста ждёт более суровое наказание.
«Это дисквалификация... примерно от двух месяцев в зависимости от выводов контрольно-дисциплинарного комитета... И штраф от пяти до 50 тысяч рублей», - сказал он.
Ранее экс-футболиста сборной России Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-футболист сборной РФ Жирков устроил драку в матче любительской лиги
- В России назвали «пиратством» захват Францией шедшего из Приморска танкера
- Израильская авиакомпания El Al Airlines временно приостановила полеты в Москву
- Гарантий нет: Когда российские авиакомпании получат самолет МС-21
- Профессор Продеус опроверг миф, что правильное питание - это дорого
- Россиянам назвали причину высоких цен на GTA VI
- Нужны сети: Рогов ждет открытия трассы «Новороссия» через два дня
- Вместо лекарств: Деятелей культуры призвали рекламировать здоровое питание
- Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях втягивания Минска в конфликт
- Тревожный сигнал: Биохимик объяснила связь ожирения с сахарным диабетом