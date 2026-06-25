Экс-футболист сборной РФ Жирков устроил драку в матче любительской лиги

Причиной конфликта стал неудачный подкат сзади в иполнении футболиста команды соперника. В результате 42-летний Жирков получил удар по ногам, за что ударил обидчика по лицу. Финалом стала потасовка с участием игроков обеих команд.

За свои действия Жирков получил жёлтую карточку, а затем его удалили. При этом президент AFL Николай Гордеев указал, что футболиста ждёт более суровое наказание.

«Это дисквалификация... примерно от двух месяцев в зависимости от выводов контрольно-дисциплинарного комитета... И штраф от пяти до 50 тысяч рублей», - сказал он.

Ранее экс-футболиста сборной России Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

