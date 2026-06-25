Россиянам назвали причину высоких цен на GTA VI
Высокая стоимость видеоигры GTA VI связана с «чудовищным разрывом» между затратами на производство и стагнацией розничных цен. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», IT-эксперт Игорь Бедеров.
Он пояснил, что в последние годы, бюджеты компьютерных игр «улетели в космос». На разработку GTA VI компания Rockstar Games потратила «по некоторым утечкам и инсайдам» до двух миллиардов долларов. Это делает проект «самой дорогой инвестицией в истории развлечений».
Бедеров указал, что GTA VI легко окупится «с первых дней продаж, если не часов».
«При цене в 80 долларов за копию, даже если взять консервативный прогноз в 25–30 миллионов проданных копий за первый квартал, выручка составит сумму, сопоставимую с бюджетом всего проекта», - сказал он.
Эксперт также добавил, что за счёт GTA Online с внутриигровыми покупками и микротранзакциями, Rockstar Games будет получать прибыль ещё десятилетие.
Ранее имеющий российские и аргентинские корни музыкант Дмитрий Лаврутов рассказал, что поучаствовал в создании саундтрека к GTA VI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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