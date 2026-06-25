Израильская авиакомпания El Al Airlines временно приостановила полеты в Москву

Уточняется, что пока речь идёт о трёх отменённых рейсах, которые были запланированы на 25, 28 и 29 июня. По данным АТОР, продажа билетов может возобновиться не раньше июля.

В АТОР отметили, что благодаря российским авиакомпаниям прямое авиасообщение между РФ и Израилем сохраняется.

«Азимут» продолжает выполнять полёты из Москвы в Тель-Авив. В продаже остаются билеты... включая 26 и 28 июня», — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 8 июля будут возобновлены рейсы из Москвы на Сейшельские Острова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

