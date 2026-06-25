«Для того, чтобы похудеть, надо есть. Приемов пищи должно быть минимум четыре, а лучше пять. Важно постоянно поддерживать оптимальный уровень сахара, чтобы не было всплесков инсулина. Второе – правило еды в одном стакане. Объем порции должен быть в районе 250-300 миллилитров. Это адекватная порция. На зеленые салаты и клетчатку это не распространяется. Третье правило – вода важнее чем еда. Человек должен пить, в среднем 30 миллилитров на килограмм массы тела. Но это минимально. В жаркую погоду больше. Для пожилого и молодого человека еще больше. В жаркое время резко возрастают риски инсульта и инфаркта, потому что кровь становится гуще», - объяснил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, в правильном питании можно обойтись и без дорогих продуктов.

«Полезные продукты необязательно должны быть дорогими, можно полезными продуктами обойтись в правильном рационе. Сейчас мы в одном из северных регионов пробуем создать потребительскую корзину, состоящую из полезных продуктов. Расписать примерные рационы, которые будут вкусными и привычными. Туда войдут и картошка, и макароны, но нужно понимать, что туда добавить. Чтобы получить в приеме пищи 30 грамм белка, мы должны будем съесть где-то 200 граммов какого-то белкового продукта», - заметил он.

Ранее биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер заявила НСН, что звездам и блогерам стоило бы продвигать здоровый образ жизни, чтобы подавать правильный пример молодому поколению.

