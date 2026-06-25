Российский суд заочно приговорил олигарха Коломойского к 12 годам колонии
Альметьевский городской суд республики Татарстан признал четырёх граждан Украины виновными по статьям «Организация преступного сообщества» и «Присвоение или растрата». Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает RT.
Речь идёт об олигархе Игоре Коломойском (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также Александре Ярославском, Геннадии Боголюбове и Павле Овчаренко.
По версии следствия, в 2006 и 2007 годах, они создали преступное сообщество за пределами России. затем через предприятие-посредника была организована поставка на территорию Украины нефти, которая принадлежала российской компании - 858,6 тысячи тонн на сумму более 10 млрд рублей. Деньги в итоге были ими похищены.
Суд заочно приговорил Коломойского к 12 годам лишения свободы. Аналогичное наказание было назначено Ярославскому, Боголюбову и Овчаренко.
Ранее генпрокуратура РФ передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, которого заочно обвинили в публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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