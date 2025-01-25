Фицо: Из Словакии выдворят иностранных инструкторов
Власти Словакии выдворят из страны иностранных инструкторов, которые дестабилизировали положение в государстве. Об этом заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, сообщило РИА Новости.
По его словам, данных лиц принудят покинуть территорию страны в ближайшие дни. Он также пообещал, что будут проверены финансовые потоки, через которые поступали денежные средства на дестабилизацию ситуации в стране.
«У нас есть группа инструкторов из нескольких стран, которые инструктируют: придумайте историю, позовите людей, создайте страх, что правительство хочет выйти из Европейского союза, организуем какую-то стычку с полицией, а потом начнется оккупация правительственных зданий», — подчеркнул Фицо.
Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru