Фицо: Из Словакии выдворят иностранных инструкторов

По его словам, данных лиц принудят покинуть территорию страны в ближайшие дни. Он также пообещал, что будут проверены финансовые потоки, через которые поступали денежные средства на дестабилизацию ситуации в стране.

«У нас есть группа инструкторов из нескольких стран, которые инструктируют: придумайте историю, позовите людей, создайте страх, что правительство хочет выйти из Европейского союза, организуем какую-то стычку с полицией, а потом начнется оккупация правительственных зданий», — подчеркнул Фицо.

Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

