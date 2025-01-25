Фицо предложил закрепить в конституции Словакии положение о признании двух полов
25 января 202516:37
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нужно закрепить в конституции страны положение о признании только двух полов - мужского и женского.
По словам Фицо, это решение является возвращением к здравому смыслу.
«У нас не может быть помимо мужчин и женщин кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», - сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
Ранее такой же ход предпринял президент США Дональд Трамп, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Недавно Трамп распорядился содержать в мужских тюрьмах трансгендерных (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) женщин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Крымском мосту для въезжающих в Крым ввели паспортный контроль
- Выход фильма «Милосердие» Бекмамбетова перенесли на зиму 2026 года
- Депутат Павлов вступился за музей «Эрарта»
- Четыре человека пострадали из-за взрыва на нефтебазе в Казахстане
- Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных
- Фицо предложил закрепить в конституции Словакии положение о признании двух полов
- Сваренное в космосе японское саке продадут за 640 тысяч долларов
- За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 360 военнослужащих
- Минимум три мирных жителя погибли при обстреле Алешек кассетными боеприпасами
- Кристен Стюарт появилась в клипе группы Lord Huron и приняла участие в записи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru