Фицо предложил закрепить в конституции Словакии положение о признании двух полов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нужно закрепить в конституции страны положение о признании только двух полов - мужского и женского.

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По словам Фицо, это решение является возвращением к здравому смыслу.

«У нас не может быть помимо мужчин и женщин кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», - сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Ранее такой же ход предпринял президент США Дональд Трамп, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Недавно Трамп распорядился содержать в мужских тюрьмах трансгендерных (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) женщин.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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