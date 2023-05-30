Финскому послу вручили ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства

МИД уведомил дипломата о закрытии канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта. Решение вступит в силу 1 июля.

Также послу вручили ноту о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске.

В России 17 мая заморозили банковские счета финских дипломатических представительств. В Хельсинки назвали ситуацию серьезной и объявили о начале расследования, передает «Радиоточка НСН».

