Финскому послу вручили ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства
30 мая 202319:07
Посол Финляндии в России Антти Хелантеря 30 мая вызван в МИД РФ, сообщают СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
МИД уведомил дипломата о закрытии канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта. Решение вступит в силу 1 июля.
Также послу вручили ноту о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске.
В России 17 мая заморозили банковские счета финских дипломатических представительств. В Хельсинки назвали ситуацию серьезной и объявили о начале расследования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек
- Финскому послу вручили ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства
- США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края
- Медведев проиграл 172-й ракетке мира и вылетел в первом раунде «Ролан Гарроса»
- ЕС ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина
- Кабмин отверг законопроект об обращении к чиновникам через соцсети
- В «ГЛОНАСС» заявили о готовности оперативно запустить мониторинг дронов
- До 15 выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове
- Люди погибли из-за украинского обстрела Белгородской области
- СМИ: Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru