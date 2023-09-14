Финско-российскую торговую палату признали нежелательной в России

В сообщении говорится, что иностранная неправительственная организация EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland) (Финляндия) после начала спецоперации на Украине «кардинально изменила» свою деятельность, которая «перестала соответствовать изначально заявленной цели».

«Представители организации выступили с осуждением действий России... совместно с другой финской организацией EastCham Finland проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с РФ, принуждая другие компании прекратить работу на российском рынке», - указали в ведомстве.

Также подчёркивается, что в настоящее время деятельность EastCham Finland выходит за рамки декларированных ею задач.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

