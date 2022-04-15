Финский министр сообщила о скором присоединении страны к НАТО

Глава финского министерства по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен заявила в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News о весьма вероятном вступлении Финляндии в НАТО.

По её словам, финны уже сделали свой выбор и в подавляющем большинстве выступают за присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

Министр также высказалась за скорейшее завершение всех процедур в парламенте страны и добавила, что в Хельсинки осведомлены о реакции Москвы по этому поводу.