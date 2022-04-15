Финский министр сообщила о скором присоединении страны к НАТО

Глава финского министерства по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен заявила в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News о весьма вероятном вступлении Финляндии в НАТО.

По её словам, финны уже сделали свой выбор и в подавляющем большинстве выступают за присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

Министр также высказалась за скорейшее завершение всех процедур в парламенте страны и добавила, что в Хельсинки осведомлены о реакции Москвы по этому поводу.

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение ближайших недель

«Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожными, чтобы не ограничивать собственное пространство для маневра из-за внешних факторов. Так что, что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и из наших условий, из нашего учета общей ситуации», - подчеркнула Тюппурайнен.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что членство в НАТО Финляндии и Швеции не способно укрепить их национальную безопасность, напротив, они автоматически окажутся на натовской передовой.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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