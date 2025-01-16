Финская разведка заявила об угрозе НАТО из-за реформ в российской армии

По оценке Турунена, Россия может достичь заявленных показателей к 2030 году, что потребует реакции со стороны НАТО. Он отметил, что численность российских войск у границ Финляндии может удвоиться по сравнению с ситуацией до конфликта на Украине. В частности, возможное усиление затронет Карелию, Кольский полуостров и районы вокруг Санкт-Петербурга.

В то же время Турунен выразил уверенность, что в текущих условиях Москва не станет проверять оборону НАТО. По его словам, пройдут годы, прежде чем российские реформы обретут значительный военный потенциал, передает «Радиоточка НСН».

