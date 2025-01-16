Финская разведка заявила об угрозе НАТО из-за реформ в российской армии
Реформирование Вооруженных сил России в перспективе может представлять угрозу для НАТО, заявил глава военной разведки Финляндии Пекка Турунен. Его слова приводит агентство Reuters.
Как следует из опубликованного финской разведкой обзора по безопасности, Москва объявила о масштабных изменениях в армии, включая увеличение численности войск до 1,5 миллионов человек. Этот план был представлен в январе 2023 года тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу, а в декабре 2024 года его преемник Андрей Белоусов подчеркнул необходимость учитывать вероятность конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.
По оценке Турунена, Россия может достичь заявленных показателей к 2030 году, что потребует реакции со стороны НАТО. Он отметил, что численность российских войск у границ Финляндии может удвоиться по сравнению с ситуацией до конфликта на Украине. В частности, возможное усиление затронет Карелию, Кольский полуостров и районы вокруг Санкт-Петербурга.
В то же время Турунен выразил уверенность, что в текущих условиях Москва не станет проверять оборону НАТО. По его словам, пройдут годы, прежде чем российские реформы обретут значительный военный потенциал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru