Финляндия начинает второй этап учений на границе с РФ

В Финляндии пограничная охрана начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией, сообщает РИА Новости.

СМИ: Финляндия готова мобилизовать 280 тысяч военных за неделю

Он продлится до 17 января. Первый этап прошел 8-9 января. Цель маневров — повысить готовность к управлению пограничной безопасностью. В учениях задействовано около 300 человек.

Ранее стало известно, что Финляндия оставит границу с Россией закрытой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Финляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры