Финляндия заявила о готовности вступления НАТО из-за угрозы большой войны
Власти Финляндии заявили о готовности подачи заявки на вступления в НАТО из-за угрозы большой войны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин, выступая в среду в парламенте. По ее словам, угроза большой войны в настоящее время, чем когда-либо за долгое время.
Марин подчеркнула, что в случае острого вопроса национальной безопасности, Финляндия подаст заявку на вступление в альянс.
Ранее в среду ЛНР и ДНР направили российскому президенту Владимиру Путину просьбу помочь в отражении агрессии со стороны Киева.
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