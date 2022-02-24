Финляндия заявила о готовности вступления НАТО из-за угрозы большой войны

Власти Финляндии заявили о готовности подачи заявки на вступления в НАТО из-за угрозы большой войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Такое заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин, выступая в среду в парламенте. По ее словам, угроза большой войны в настоящее время, чем когда-либо за долгое время.

Марин подчеркнула, что в случае острого вопроса национальной безопасности, Финляндия подаст заявку на вступление в альянс.

Ранее в среду ЛНР и ДНР направили российскому президенту Владимиру Путину просьбу помочь в отражении агрессии со стороны Киева.

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ТЕГИ:НАТОФинляндия
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