СМИ: Россия может уничтожить США без ядерного оружия

«Россия, являющаяся главным противником Соединенных Штатов, обладает необычайной силой. Насколько страшны ее ракеты? К примеру, российский зенитный ракетный комплекс «Тор» всего за несколько секунд может сбить несколько истребителей и в мгновение ока атаковать четыре различных цели одновременно <...> Аналитический центр США заявил, что российские ракетные войска могут уничтожить американскую армию, даже не применяя ядерные ракеты», — считает автор публикации.

В материале идет речь о таком сверхмощном ракетном вооружении Российской армии как МБР Р-36М2 «Воевода» и зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) «Тор», которые могут противостоять американским беспилотникам, основную ставку на которые делает командование США.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на боевое дежурство в России «поставлено оружие, которому нет равных в мире», и предупредил о «военной активности блока НАТО». Об этом российский лидер рассказал в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, которое опубликовано на сайте Кремля.

