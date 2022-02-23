СМИ: Россия может уничтожить США без ядерного оружия

США не могут начать прямой военный конфликт с Россией из-за ее превосходства в ракетном вооружении. Этой теме посвящена публикация в китайском издании Baijiahao.

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«Россия, являющаяся главным противником Соединенных Штатов, обладает необычайной силой. Насколько страшны ее ракеты? К примеру, российский зенитный ракетный комплекс «Тор» всего за несколько секунд может сбить несколько истребителей и в мгновение ока атаковать четыре различных цели одновременно <...> Аналитический центр США заявил, что российские ракетные войска могут уничтожить американскую армию, даже не применяя ядерные ракеты», — считает автор публикации.

В материале идет речь о таком сверхмощном ракетном вооружении Российской армии как МБР Р-36М2 «Воевода» и зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) «Тор», которые могут противостоять американским беспилотникам, основную ставку на которые делает командование США.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на боевое дежурство в России «поставлено оружие, которому нет равных в мире», и предупредил о «военной активности блока НАТО». Об этом российский лидер рассказал в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, которое опубликовано на сайте Кремля.

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