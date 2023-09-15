Финляндия запретила въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что финские власти приняли решение запретить въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает ТАСС.

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По её словам, запрет начнёт действовать в полночь 16 сентября.

Она добавили, что исключение составляют проживающие в России граждане Евросоюза и члены их семей, дипломаты, а также при необходимости ввоза по гуманитарным соображениям.

Ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии полковник Гана Прудичова заявила, что при въезде у россиян не будут отбираться автомобили с российскими номерами и личные вещи, так как у страны нет общей границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
ТЕГИ:АвтомобильРоссияГраницаЗапретФинляндия

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