Финляндия запретила въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей

По её словам, запрет начнёт действовать в полночь 16 сентября.

Она добавили, что исключение составляют проживающие в России граждане Евросоюза и члены их семей, дипломаты, а также при необходимости ввоза по гуманитарным соображениям.

Ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии полковник Гана Прудичова заявила, что при въезде у россиян не будут отбираться автомобили с российскими номерами и личные вещи, так как у страны нет общей границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

