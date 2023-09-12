Власти Германии выразили готовность конфисковывать у россиян санкционные товары

Германия будет следовать требованиям Евросоюза, запретившим россиянам провозить некоторые товары на свою территорию, сообщает РИА Новости.

Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские машины

В немецкой таможне отметили, что ФРГ не намерена делать исключения из санкций для въезжающих в страну граждан РФ.

«Любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», — указали в ведомстве.

Ранее власти Финляндии заявили, что не намерены конфисковывать автомобили с российской регистрацией при въезде в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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