Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного

Власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

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Единственным работающим погранпереходом останется Райя-Йосепи.

Причиной закрытия назван неконтролируемый поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. По информации газеты, они прибывают со стороны РФ и просят убежище.

Финляндия 18 ноября закрыла четыре погранперехода на юго-восточном участке границы с Россией. МИД РФ выразил протест и заявил о нарушении прав тысяч россиян и финнов.

Накануне вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен высказался против ужесточения условий на границе с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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