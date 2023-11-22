Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного
Власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.
Единственным работающим погранпереходом останется Райя-Йосепи.
Причиной закрытия назван неконтролируемый поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. По информации газеты, они прибывают со стороны РФ и просят убежище.
Финляндия 18 ноября закрыла четыре погранперехода на юго-восточном участке границы с Россией. МИД РФ выразил протест и заявил о нарушении прав тысяч россиян и финнов.
Накануне вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен высказался против ужесточения условий на границе с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».
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