Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 200 млн евро
13 марта 202513:42
Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи на 200 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба финского Минобороны.
Содержание, сроки и способ поставки в ведомстве не раскрыли, сославшись на соображения безопасности.
«Это уже 28-й пакет финской военной помощи для Украины», - говорится в сообщении.
Ранее cоветник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер Дональд Трамп поручил возобновить военную и разведывательную помощь ВСУ, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru