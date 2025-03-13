Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 200 млн евро

Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи на 200 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба финского Минобороны.

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Содержание, сроки и способ поставки в ведомстве не раскрыли, сославшись на соображения безопасности.

«Это уже 28-й пакет финской военной помощи для Украины», - говорится в сообщении.

Ранее cоветник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер Дональд Трамп поручил возобновить военную и разведывательную помощь ВСУ, сообщает RT.

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