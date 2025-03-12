МО Франции: Около 15 стран готовы обеспечить безопасность Украины
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что порядка 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, ФРГ, Польши, Италии и Великобритании в Париже.
По словам Лекорню, на первой встрече глав генштабов стран-волонтеров был достигнут консенсус по вопросам долгосрочной безопасности и прекращения огня на Украине. Эти обсуждения затронули также безопасность Черного моря и украинских АЭС.
Лекорню отметил, что обсуждения не ограничиваются лишь присутствием западных военных на украинской территории.
Вопрос помощи Украине, включая использование замороженных активов РФ, также активно обсуждается. Ожидается, что в ближайшее время главам государств будет представлен план по созданию безопасной архитектуры для Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Администрация Байдена фальсифицировала отчеты о задержаниях мигрантов
- Герасимов: Операция «Поток» стала для ВСУ неожиданной
- Сырский назвал бегство украинских солдат из Курской области маневром
- МО Франции: Около 15 стран готовы обеспечить безопасность Украины
- Герасимов: Более 600 штурмовиков прошли по газопроводу в Судже
- Трамп: Перемирие на Украине полезно для России, но имеет и обратную сторону
- Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении БПЛА в Воронежской области
- Путин призвал рассматривать пленных как террористов в соответствии с законами РФ
- Путин заявил, что регулярно связывается с бойцами в Курской области
- Герасимов: В Курской области в плен взяли более 400 военных ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru