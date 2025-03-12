МО Франции: Около 15 стран готовы обеспечить безопасность Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что порядка 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, ФРГ, Польши, Италии и Великобритании в Париже.

По словам Лекорню, на первой встрече глав генштабов стран-волонтеров был достигнут консенсус по вопросам долгосрочной безопасности и прекращения огня на Украине. Эти обсуждения затронули также безопасность Черного моря и украинских АЭС.

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Лекорню отметил, что обсуждения не ограничиваются лишь присутствием западных военных на украинской территории.

Вопрос помощи Украине, включая использование замороженных активов РФ, также активно обсуждается. Ожидается, что в ближайшее время главам государств будет представлен план по созданию безопасной архитектуры для Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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