МО Франции: Около 15 стран готовы обеспечить безопасность Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что порядка 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, ФРГ, Польши, Италии и Великобритании в Париже.

По словам Лекорню, на первой встрече глав генштабов стран-волонтеров был достигнут консенсус по вопросам долгосрочной безопасности и прекращения огня на Украине. Эти обсуждения затронули также безопасность Черного моря и украинских АЭС.