Финляндия введёт ограничения на въезд россиян в страну

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна введет ограничения на въезд россиян в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Финляндии не считает недвижимость в стране основанием для визы россиянам

По словам Хаависто, «Финляндия не хочет быть транзитной страной» для российских граждан. Он добавил, что уже ведется подготовка решения по ограничению турпоток из РФ.

Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом страны Прибалтики, а также Польша запретили въезд для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Однако ряд государств, в том числе Испания, Франция и Италия, остаются лояльными к россиянам и выдают долгосрочные визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Финляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры