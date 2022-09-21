Финляндия введёт ограничения на въезд россиян в страну

По словам Хаависто, «Финляндия не хочет быть транзитной страной» для российских граждан. Он добавил, что уже ведется подготовка решения по ограничению турпоток из РФ.

Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом страны Прибалтики, а также Польша запретили въезд для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Однако ряд государств, в том числе Испания, Франция и Италия, остаются лояльными к россиянам и выдают долгосрочные визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

