Финляндия введёт ограничения на въезд россиян в страну
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна введет ограничения на въезд россиян в страну. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Хаависто, «Финляндия не хочет быть транзитной страной» для российских граждан. Он добавил, что уже ведется подготовка решения по ограничению турпоток из РФ.
Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом страны Прибалтики, а также Польша запретили въезд для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Однако ряд государств, в том числе Испания, Франция и Италия, остаются лояльными к россиянам и выдают долгосрочные визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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