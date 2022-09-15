Глава Финляндии не считает недвижимость в стране основанием для визы россиянам

Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что следует прекратить выдавать российским гражданам разрешения на посещение страны на основании наличия в собственности недвижимости. Об этом сообщил телеканал Yle.

СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.

Глава государства убеждён, что после дополнительного ограничения спрос у российских граждан на приобретение недвижимости в Финляндии упадёт.

Ранее Ниинистё подписал закон, разрешающий финским властям установить заграждения вдоль границ с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Карасев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНедвижимостьВизаФинляндияРоссия
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