Глава Финляндии не считает недвижимость в стране основанием для визы россиянам
Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что следует прекратить выдавать российским гражданам разрешения на посещение страны на основании наличия в собственности недвижимости. Об этом сообщил телеканал Yle.
Глава государства убеждён, что после дополнительного ограничения спрос у российских граждан на приобретение недвижимости в Финляндии упадёт.
Ранее Ниинистё подписал закон, разрешающий финским властям установить заграждения вдоль границ с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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