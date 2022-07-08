Финляндия возведет забор вдоль границ с Россией

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от полученных ранений В Кремле глубоко опечалены известием о смерти бывшего премьер-министра Японии В Минпромторге заверили, что дефицита товаров на российском потребительском рынке нет Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова усыновила подростка из Донбасса 16 июля в Нижнем Тагиле пройдет легендарный фестиваль «Наши в городе»