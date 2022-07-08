Финляндия возведет забор вдоль границ с Россией

В Финляндии президент страны Саули Ниинистё подписал закон, позволяющий финским властям установить заграждения вдоль границ с Россией, сообщает в пятницу газета Коммерсант.

Принятый нормативный акт вносит поправки в действующий в республике закон о погранохране.

«Цель состоит в том, чтобы лучше подготовиться к различным факторам, угрожающим безопасности границ», — говорится в пресс-релизе МВД Финляндии.

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Закон о строительстве ограждений вступит в законную силу с 15 июля.

Ранее в Финляндии предложили в приграничном с Россией городе расположить базу НАТО.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПрезидентЗаконФинляндия
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