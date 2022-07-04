Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию

Размещение баз Североатлантического альянса на границе с Россией не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Глава МИД Финляндии заявил о «железной стене» между РФ и другими странами

По его словам, такой шаг наоборот поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура. Володин напомнил, что в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь именно по военным объектам противника.

Ранее мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву призвал создать базу НАТО в городском аэропорту. Он посчитал, что это придаст гражданам чувство безопасности, напоминает Ura.ru. При этом глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно заявлял, что решение о расширении НАТО на восток нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО, подчеркивает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ФинляндияНАТОРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры