В Сирии двоюродного брата Башара Асада приговорили к смертной казни

Уточняется, что Васим Асад был признан виновным в убийствах, сопряжённых с пытками и жестокостью, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, а также в создании и руководстве вооруженной группировкой, которая нападала на районы Восточной Гуты.

Кроме того, суд арестовал движимое и недвижимое имущество Васима Асада, обязав его выплатить компенсации гражданским истцам.

Ранее суд заочно приговорил Башара Асада к смертной казни, признав его виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

