В Сирии двоюродного брата Башара Асада приговорили к смертной казни

Васим Асад, двоюродный брат экс-президента Сирии Башара Асада, был приговорён Четвёртым уголовным судом Дамаска к смертной казни. Как сообщает Syria TV, приговор был вынесен спустя примерно год после задержания мужчины на сирийско-ливанской границе.

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Уточняется, что Васим Асад был признан виновным в убийствах, сопряжённых с пытками и жестокостью, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, а также в создании и руководстве вооруженной группировкой, которая нападала на районы Восточной Гуты.

Кроме того, суд арестовал движимое и недвижимое имущество Васима Асада, обязав его выплатить компенсации гражданским истцам.

Ранее суд заочно приговорил Башара Асада к смертной казни, признав его виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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