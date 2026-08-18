Милонов рассказал, какие места Канье Уэст должен посетить в Санкт-Петербурге

Американскому рэперу Канье Уэсту во время визита в Санкт-Петербург следует посетить Эрмитаж и Исаакиевский собор. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Также он отметил, что было бы здорово, если бы Уэст встретился с петербургскими музыкантами и молодёжью.

«Можно только посочувствовать человеку, который не был в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что Уэст подольше у нас останется, потому что посмотреть есть чего, много куда можно сходить», - указал парламентарий.

Милонов допустил, что поездка американского музыканта в Санкт-Петербург поможет ему лучше понять Россию.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с жёсткой критикой в адрес предстоящих концертов Уэста в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыЭрмитажСанкт-ПетербургВиталий Милонов

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