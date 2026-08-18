Милонов рассказал, какие места Канье Уэст должен посетить в Санкт-Петербурге
Американскому рэперу Канье Уэсту во время визита в Санкт-Петербург следует посетить Эрмитаж и Исаакиевский собор. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Также он отметил, что было бы здорово, если бы Уэст встретился с петербургскими музыкантами и молодёжью.
«Можно только посочувствовать человеку, который не был в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что Уэст подольше у нас останется, потому что посмотреть есть чего, много куда можно сходить», - указал парламентарий.
Милонов допустил, что поездка американского музыканта в Санкт-Петербург поможет ему лучше понять Россию.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с жёсткой критикой в адрес предстоящих концертов Уэста в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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