Финляндия продлит ограничения на въезд в страну для российских туристов

По его словам, запрет на въезд для россиян сохраняться пока не закончится конфликт на Украине.

С 30 сентября прошлого года власти Финляндии решили не впускать в страну граждан РФ, приезжающих как туристы. Было оставлена возможность для посещения страны лишь тем, кто учится в финских вузах и тем, кого пригласили родственники.

Орпо добавил, что несмотря на охлаждение в отношениях между Москвой и Хельсинки очень важно сейчас сохранить дипломатические отношения для того, чтобы была возможность затем всё уладить.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

