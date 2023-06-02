Финляндия продлит ограничения на въезд в страну для российских туристов
Новое правительство Финляндии намерено продлить ограничения на въезд для россиян, сообщил глава Национальной коалиционной партии Петтери Орпо в интервью газете Demokraatti.
По его словам, запрет на въезд для россиян сохраняться пока не закончится конфликт на Украине.
С 30 сентября прошлого года власти Финляндии решили не впускать в страну граждан РФ, приезжающих как туристы. Было оставлена возможность для посещения страны лишь тем, кто учится в финских вузах и тем, кого пригласили родственники.
Орпо добавил, что несмотря на охлаждение в отношениях между Москвой и Хельсинки очень важно сейчас сохранить дипломатические отношения для того, чтобы была возможность затем всё уладить.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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