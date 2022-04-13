Захарова назвала заявления о «российской угрозе» Швеции и Финляндии пропагандой и провокацией

Заявления о якобы «российской угрозе» в адрес Швеции и Финляндии неумны и «лежат в русле пропаганды и провокации». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала недопустимыми гипотетические «угрозы» Швеции и Финляндии со стороны РФ. На этом фоне Стокгольм «рассматривает все возможности» отношений страны с НАТО.

«Они [заявления] не отвечают интересам народов этих стран и обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под руководством США», — указала Захарова в эфире радио «Спутник».

По словам дипломата, в связи с этим неправильно рассматривать подобные высказывания в качестве индивидуального мнения, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ФинляндияШвецияМИД РФМария Захарова
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